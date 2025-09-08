Sobre Amazon y los carriles bici
Benito Coterón
Lunes, 8 de septiembre 2025, 21:35
Mientras desayuno para ir a trabajar, oigo a Fernando Cortezón, presidente de la Federación de Comercio, muy contrariado y enfadado porque una campaña que estaba ... destinada a promover el pequeño comercio local llevaba la firma de Amazon. Y es que, según sus propias palabras, ésta y otras plataformas similares son «lo que más daño nos hace». Yo, en cambio, me he acordado de aquellas feroces declaraciones que hacían contra carriles-bici, peatonalizaciones y demás actuaciones para hacer una ciudad más amable para las personas. ¡La de exabruptos que soltaron a través de micrófonos y la prensa escrita al respecto!
