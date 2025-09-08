LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Carta a la directora

Sobre Amazon y los carriles bici

Benito Coterón

Lunes, 8 de septiembre 2025, 21:35

Mientras desayuno para ir a trabajar, oigo a Fernando Cortezón, presidente de la Federación de Comercio, muy contrariado y enfadado porque una campaña que estaba ... destinada a promover el pequeño comercio local llevaba la firma de Amazon. Y es que, según sus propias palabras, ésta y otras plataformas similares son «lo que más daño nos hace». Yo, en cambio, me he acordado de aquellas feroces declaraciones que hacían contra carriles-bici, peatonalizaciones y demás actuaciones para hacer una ciudad más amable para las personas. ¡La de exabruptos que soltaron a través de micrófonos y la prensa escrita al respecto!

