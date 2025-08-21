LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Cartas a la directora

Mentiras, amenazas y 'omertá'

Benito Coterón Blanco

Jueves, 21 de agosto 2025, 07:07

Es público y notorio que en las aldeas de Galicia, si haces preguntas sobre las causas de los incendios forestales, la gente calla y agacha ... la cabeza o te despacha de malos modos. Una 'omertá' al más puro estilo de la mafia siciliana. Un modelo que va más allá de Galicia, lo sabemos bien. A buen seguro que esa 'omertá' está relacionada con los alcaldes, ganaderos y demás que han dicho en público que si se amplían hasta «sus» territorios las medidas de protección de la Naturaleza «prenderán fuego al monte». No me invento nada. Hay decenas de esos titulares en la prensa. Sigo con inquietud rayana en la angustia los incendios que asolan estos días mi país, y sin embargo, en las numerosas tertulias de radio y TV nadie, absolutamente nadie, habla de esta 'omertá' o estas amenazas explícitas. En cambio, se le regalan horas y más horas de altavoz a las teorías de la ultraderecha de que los montes se queman porque «por culpa de los ecologistas se ha prohibido limpiar la maleza de los bosques». Y quienes trabajamos en Medio Ambiente sabemos que eso es una mentira fácilmente desenmascarable. Desbrozar maleza no solo está permitido: está promocionado y subvencionado. Pero no nos llaman a esas tertulias a ningún empleado para demostrarlo con hechos, y permiten que el negacionismo falaz e irresponsable siga cabalgando a sus anchas. Estos incendios demuestran que el calentamiento global y las negligentes políticas de recortes presupuestarios en prevención de incendios son un cóctel explosivo que ahora estalla ante nuestros ojos. Pero ciertos medios parecen empeñados en que la opinión pública nos culpe a «los ecologistas». Al turbocapitalismo que todo lo domina ya no le basta matar al mensajero: también se mata al centinela. Y así nos va.

