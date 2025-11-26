LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carta a la directora

Impunidad protegida

Benito Coterón Blanco

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 21:59

Comenta

Ya se barrunta que puede salir a la luz la participación de algún multimillonario español en los safaris humanos de Sarajevo. Es de suponer que ... este señor estará muy bien relacionado con altas esferas institucionales y financieras. No sé si nadie se atreverá a presentar una denuncia contra este «aficionado a la caza», porque se arriesga a que su denuncia sea archivada y que, en cambio, se abra contra él/ella, por denunciar, un proceso judicial que acabe son sus huesos en la cárcel. No me invento nada, esto es perfectamente posible que pase. Hemos visto cómo todo un Tribunal Supremo, toda una Fiscalía de Madrid, todo un Ilustre Colegio de Abogados se han puesto al servicio de los intereses de un delincuente fiscal y una máquina de fabricar bulos y han condenado sin pruebas ni argumentos a todo un Fiscal General del Estado que «se atrevió» a salir a desmentir un bulo. Y lo han hecho el 20N. Nos lanzan un inquietante mensaje a la ciudadanía: por mucha democracia que tengáis, la sartén por el mango la tenemos nosotros, y quien se atreva a denunciarnos le arruinaremos la vida. Esto es lo que hay. Y aquí lo dejo, no sea que esté ofendiendo a algún magistrado o a algún político del PP o Vox y acabe yo compareciendo ante un juez con este 'sistema garantista' que tenemos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un muerto y siete heridos en un accidente de tráfico en la N-232, en Foncea
  2. 2 La Rioja mantiene su estatus en el firmamento Michelin
  3. 3

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  4. 4 Recuperado en Arnedo un remolque robado en Calahorra con objetos por valor de 8.000 euros
  5. 5 Estrellas Michelin en La Rioja: qué restaurantes la tienen, dónde están y qué precio tiene el menú
  6. 6 Detenido en La Rioja un presunto depredador sexual por captar a una menor de edad en redes sociales
  7. 7 El edificio de Medicina de la UR costará 32 millones de euros
  8. 8 El mapa de todas las estrellas Michelin 2026
  9. 9

    Parque del Iregua, la obra de 100 días de la que ha pasado un año
  10. 10 Los docentes interinos exigen a Educación que modifique la orden que regula su trabajo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Impunidad protegida