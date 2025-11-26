Impunidad protegida

Comenta Compartir

Ya se barrunta que puede salir a la luz la participación de algún multimillonario español en los safaris humanos de Sarajevo. Es de suponer que ... este señor estará muy bien relacionado con altas esferas institucionales y financieras. No sé si nadie se atreverá a presentar una denuncia contra este «aficionado a la caza», porque se arriesga a que su denuncia sea archivada y que, en cambio, se abra contra él/ella, por denunciar, un proceso judicial que acabe son sus huesos en la cárcel. No me invento nada, esto es perfectamente posible que pase. Hemos visto cómo todo un Tribunal Supremo, toda una Fiscalía de Madrid, todo un Ilustre Colegio de Abogados se han puesto al servicio de los intereses de un delincuente fiscal y una máquina de fabricar bulos y han condenado sin pruebas ni argumentos a todo un Fiscal General del Estado que «se atrevió» a salir a desmentir un bulo. Y lo han hecho el 20N. Nos lanzan un inquietante mensaje a la ciudadanía: por mucha democracia que tengáis, la sartén por el mango la tenemos nosotros, y quien se atreva a denunciarnos le arruinaremos la vida. Esto es lo que hay. Y aquí lo dejo, no sea que esté ofendiendo a algún magistrado o a algún político del PP o Vox y acabe yo compareciendo ante un juez con este 'sistema garantista' que tenemos.

