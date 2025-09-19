LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Ideas al descubierto

Benito Coterón Blanco

Viernes, 19 de septiembre 2025, 07:41

Si un día viene un colono israelí a hablarnos de su sufrimiento cuando los atentados de Hamás, ¿le vamos a obligar a quitarse su kipá? ... Si un día viene una monja a hablarnos de un proyecto solidario en Uganda, ¿le vamos a obligar a quitarse su toca? Si un día un jeque del petróleo compra el Logroñés y viene a hablarnos del futuro de su proyecto, ¿le vamos a obligar a quitarse su kufiya? Son preguntas retóricas: la respuesta es no. Me temo que detrás de esta normativa de cabezas descubiertas en ciertos IES no hay voluntad de regular la vestimenta de los estudiantes, sino una intención velada de impedir que sea visible que nuestras jóvenes vecinas musulmanas pueden acceder a grados de Educación Superior gracias a su talento y esfuerzo. Agradecería que muchos que se pronuncian vehementemente a favor de esta prohibición fueran sinceros, y, en vez de esconderse detrás de una norma, declaren sus prejuicios islamófobos y su aversión a una sociedad abierta, plural, intercultural y diversa. Eso sí, que asuman que sus postulados pueden ser criticados y cuestionados. Y termino: que Vox se proclame defensor de los derechos fundamentales de las mujeres es un chiste que se cuenta solo.

