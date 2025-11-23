LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Cartas a la directora

Las barbas del vecino

Benito Coterón Blanco

Domingo, 23 de noviembre 2025, 10:42

Comenta

Cuando en los años 30 del siglo pasado proliferaba en EE UU la miseria que generó el crack del 29, muchos cineastas, escritores y artistas ... ejercieron como voluntarios en comedores sociales para asistir a los parados y sus familias. Décadas después, cuando llegó el Macarthismo, esto se tomó como una prueba de que podían ser «agentes soviéticos» y se les hizo la vida imposible en la famosa 'Caza de Brujas'. En 1975, diez estudiantes argentinos, apenas unos adolescentes, fueron capaces de aglutinar un movimiento que logró un bonobús para los estudiantes. Al año siguiente, al poco de proclamarse la dictadura de Videla, estos estudiantes fueron secuestrados en la 'Noche de los lápices' por paramilitares y llevados a cárceles clandestinas, donde fueron torturados salvajemente. Seis de ellos siguen desaparecidos. Ahora oigo una entrevista con Mark Bray, un profesor norteamericano experto en fascismo que ha tenido que exiliarse en España. Aquí ya vemos a periodistas feministas y activistas sociales que, después del acoso en redes sociales, están siendo agredidas por elementos azuzados por dirigentes de partidos de ultraderecha. Si acabamos teniendo en España un gobierno PP-Vox, ¿acabarán encarcelados, torturados o desaparecidos, por ejemplo, quienes se han movilizado contra el genocidio de Gaza? Siento angustia al concluir de que es muy probable. Por eso hay que mojarse a fondo para que no nos pelen las barbas de la Dignidad y los Derechos Humanos, y no bajar los brazos en esta lucha.

