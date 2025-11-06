LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carta a la directora

¿Opositar o estabilizar?

Ángela Yurani

Jueves, 6 de noviembre 2025, 09:24

Comenta

cartas@larioja.com

Se han convocado 23 plazas para Gestión de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en turno libre. Nos presentamos al examen el ... pasado mes de septiembre más de 550 personas con la ilusión de que se midiera de forma razonable lo que hemos estudiado y preparado durante mucho tiempo. Sin embargo, la prueba resultó extremadamente exigente en cuanto a rigor temporal y al contenido de las preguntas. Se ha hecho pública la nota y nadie ha aprobado el primer ejercicio, quedando la convocatoria desierta. Me pregunto si 550 opositores han dedicado suficiente tiempo y esfuerzo durante un año para afrontar un ejercicio que, al parecer, resulta inalcanzable. ¿Puede atribuirse esto a una posible negligencia del tribunal o de la Administración autonómica que permite un formato y unas condiciones tan desbordantes? En mi opinión, existe una sensación de que somos los opositores quienes no estamos a la altura frente a un tribunal que ostenta una mayor rapidez y agilidad para decidir. Tras la estabilización de muchos puestos sin necesidad de examen, parece que para entrar en la élite del funcionariado hay que demostrar una rapidez y una agudeza que parecen propias de otro perfil. Como opositora, exijo más transparencia y respeto por el tiempo y el dinero que invertimos en este proceso; solicito también una mayor consideración y rigor por parte del tribunal y la Administración para con los candidatos. Mi conclusión es que la prioridad parece ser estabilizar puestos existentes más que facilitar la oposición, lo que afecta negativamente a quienes hemos trabajado para competir en igualdad de condiciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El causante de un accidente en la N-232 en Fuenmayor se saltó un stop y triplicó la tasa de alcoholemia
  2. 2 Love of Lesbian, Lagartija Nick, Siloé o Carlos Ares, primeros nombres para los conciertos grandes de Actual 2026
  3. 3

    El camionero de Zaragoza que lleva un año buscando a la familia de una víctima de la dana
  4. 4 Cierra el internado del colegio Marqués de Vallejo por riesgo de desprendimientos
  5. 5 Logroño suspenderá durante un año la concesión de nuevas licencias de alojamientos turísticos
  6. 6 El Parlamento Europeo autoriza el uso de fondos comunitarios para arrancar viñedo
  7. 7 Fallece un hombre en un sex shop de León
  8. 8 Cuatro vehículos, accidentados por alcance en la circunvalación de Logroño
  9. 9 El crimen de Los Lirios regresa a la casilla de salida
  10. 10 Nueva estafa relacionada con la Iglesia: se hacen pasar por párrocos para obtener información personal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja ¿Opositar o estabilizar?