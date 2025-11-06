¿Opositar o estabilizar?

Comenta Compartir

Se han convocado 23 plazas para Gestión de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en turno libre. Nos presentamos al examen el ... pasado mes de septiembre más de 550 personas con la ilusión de que se midiera de forma razonable lo que hemos estudiado y preparado durante mucho tiempo. Sin embargo, la prueba resultó extremadamente exigente en cuanto a rigor temporal y al contenido de las preguntas. Se ha hecho pública la nota y nadie ha aprobado el primer ejercicio, quedando la convocatoria desierta. Me pregunto si 550 opositores han dedicado suficiente tiempo y esfuerzo durante un año para afrontar un ejercicio que, al parecer, resulta inalcanzable. ¿Puede atribuirse esto a una posible negligencia del tribunal o de la Administración autonómica que permite un formato y unas condiciones tan desbordantes? En mi opinión, existe una sensación de que somos los opositores quienes no estamos a la altura frente a un tribunal que ostenta una mayor rapidez y agilidad para decidir. Tras la estabilización de muchos puestos sin necesidad de examen, parece que para entrar en la élite del funcionariado hay que demostrar una rapidez y una agudeza que parecen propias de otro perfil. Como opositora, exijo más transparencia y respeto por el tiempo y el dinero que invertimos en este proceso; solicito también una mayor consideración y rigor por parte del tribunal y la Administración para con los candidatos. Mi conclusión es que la prioridad parece ser estabilizar puestos existentes más que facilitar la oposición, lo que afecta negativamente a quienes hemos trabajado para competir en igualdad de condiciones.

