LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas a la directora

Las personas cuidadoras merecen ser cuidadas

Ángela San Martín González

Martes, 25 de noviembre 2025, 22:06

Comenta

Estamos viendo cómo las personas que se dedican al cuidado de personas mayores o dependientes están siendo abandonadas por los organismos públicos y por la ... patronal de La Rioja.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los funcionarios cobrarán una media de casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  2. 2 Fallece un hombre al salirse de la vía en la AP-68, en San Asensio
  3. 3 Detenido en La Rioja un presunto depredador sexual por captar a una menor de edad en redes sociales
  4. 4 El primer hotel burbuja de La Rioja abre sus puertas este miércoles en Cuzcurrita
  5. 5 El edificio de Medicina de la UR costará 32 millones de euros
  6. 6 Muga abre un proceso de selección para buscar viticultores que le suministren de forma estable
  7. 7

    La nueva Navidad: más reservas, más comidas y menos resacas
  8. 8 Logroño se llenará de Navidad con mercadillos, belenes, música y un trenecito
  9. 9 Mercadona sustituye su tienda de Los Lirios por otra más moderna en Villamediana
  10. 10

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Las personas cuidadoras merecen ser cuidadas