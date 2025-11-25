Las personas cuidadoras merecen ser cuidadas

Estamos viendo cómo las personas que se dedican al cuidado de personas mayores o dependientes están siendo abandonadas por los organismos públicos y por la ... patronal de La Rioja.

A menudo se nos llena la boca diciendo que, para trabajar en el sector de la dependencia, hay que tener vocación. Pero con la vocación no se paga una hipoteca ni un alquiler, no se llena la nevera ni se afrontan los gastos semanales. En definitiva, solo con vocación no se puede vivir de manera digna. Creo firmemente que es necesario contar con ella, pero también es imprescindible dignificar el trabajo de las personas cuidadoras. Es un trabajo muy bonito y, aun así, pese a los sueldos tan precarios, seguimos al pie del cañón y con una sonrisa.

Alrededor de 3.000 trabajadoras del sector se ven afectadas por las condiciones indignas que padecemos. Por eso pedimos que se nos escuche. No pedimos nada descabellado: solo dignidad y mejoras reales en un convenio que lleva cinco años caducado.

Queremos cuidar con dignidad y que nos cuiden también con ella. La carga física, mental y la enorme responsabilidad que implica trabajar en el sector de la dependencia no están pagadas. Es imprescindible una subida salarial que nos permita acceder a servicios que mejoran nuestra calidad de vida, como psicólogos o fisioterapeutas, ya que este trabajo desgasta enormemente.