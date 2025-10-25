Relaciones y populismo
Ángel Santamaría Castro
Sábado, 25 de octubre 2025, 22:08
Hubo un tiempo, ya lejano, en que en España nadie ahorraba esfuerzo o sacrificio para realizar su función, fuera elevada o humilde. Decir español era ... como decir responsable o solvente. Hoy y desde hace décadas, la nación está dominada por el ventajista, por los codazos al compañero, se llama tonto al que se sacrifica y esfuerza, listo a quien rehúye o engaña. Hay una moral mezcla de cinismo y arribismo que se enseñorea de las profesiones.
Ya no es mejor médico el que mejor cura, ni mejor abogado el que más sabe, ni mejor político el que más lucha por el pueblo, tampoco mejor obrero el que mejor obra, sino quienes tienen más postín, más influencia en sus relaciones, más populismo social. La cuestión no es valer, sino aparentar, no cumplir su valor, sino simularla. Hoy todo es una inmensa simulación.
