Cartas a la directora

Ánimo a los profesionales

Ángel Santamaría

Sábado, 23 de agosto 2025, 08:17

Mientras gran parte de España se quema y se producen graves daños, así como víctimas y lesionados entre la población y el personal encargado de ... atajar los incendios, los políticos y dirigentes de unos y otros bandos se enfrentan, provocan e insultan en base a quién debiera estar al frente de la catástrofe, en lugar de preocuparse de verdad por el suceso en cuestión. Quienes deben estar son los profesionales, sean bomberos, guardas forestales, fuerzas de seguridad, sanitarios, etcétera, con medios y personal suficiente, y no estos dirigentes políticos que estorban y posturean. Su obligación es evitar que se produzcan estas desgracias con disposiciones y leyes que se cumplan e invertir en seguridad para evitar estos lamentables hechos. Sin embargo, al parecer todo esto les da igual. Ellos a lo suyo, a la foto testimonial, al juego «de tú más». Solo les interesa el poder, y así nos va. Lo mismo sucede en otro tipo de desastres, sean naturales o provocados, de los que vamos sufriendo unos cuantos en los últimos años por incapacidad e ignorancia manifiesta de quienes gobiernan. Todo el ánimo y agradecimiento a los profesionales.

