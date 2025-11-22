LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas a la directora

Pasado y presente

Amelia Guisande González

Sábado, 22 de noviembre 2025, 08:56

Comenta

Si en la línea imaginaria del tiempo vivir el presente tiene el sentido de avanzar, entenderemos que el recuperar vivencias correspondientes al pasado supondrá dar ... marcha atrás. Traer al momento presente el libro, titulado 'Reconciliación', del Rey emérito Juan Carlos I, significa penetrar en la historia de la mano de quien ostentaba en aquellos años la Jefatura del Estado. A día de hoy, en mi forma de pensar, el contenido del texto, entre otros asuntos, traslada el significado que tuvo su marcha de España. Tal adiós, convertido en el adentro de sus sentimientos, cabría esperar hubiese despertado un modo de existencia trabajado a la luz de la esperanza. Es el horizonte del presente el que, si cabe, alentaría que los corazones divididos por la distancia pudieran reunirse de nuevo y estrechar sus lazos. Pues si el espíritu del perdón permite manejar el pasado, por la misma razón entiendo que la esperanza permitirá poner a salvo de las posibles nubes de impotencia los corazones al teñirlos de verde esperanza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una persona al precipitarse al vacío en Ribafrecha
  2. 2 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  3. 3 El invierno asoma con las primeras nevadas
  4. 4 Denuncian en Navarrete a un hombre por portar speed y un puño americano con sistema táser
  5. 5 Los alumnos del internado del Marqués de Vallejo se trasladarán a La Laboral
  6. 6

    La Rioja tiene tantas vacantes de empleo como parados
  7. 7 Primer caso de gripe aviar en La Rioja: una grulla muerta en los Sotos de Alfaro
  8. 8

    «Mi hijo solo pregunta por su maleta, quiere volver al internado»
  9. 9 Tragedia en Cangas del Narcea: dos muertos tras un derrumbe en la mina de Vega de Rengos
  10. 10

    Beltrán incluye a su candidatura del PR a los ex de Vinea, pero la formación pierde a 19 militantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Pasado y presente