Pasado y presente

Si en la línea imaginaria del tiempo vivir el presente tiene el sentido de avanzar, entenderemos que el recuperar vivencias correspondientes al pasado supondrá dar ... marcha atrás. Traer al momento presente el libro, titulado 'Reconciliación', del Rey emérito Juan Carlos I, significa penetrar en la historia de la mano de quien ostentaba en aquellos años la Jefatura del Estado. A día de hoy, en mi forma de pensar, el contenido del texto, entre otros asuntos, traslada el significado que tuvo su marcha de España. Tal adiós, convertido en el adentro de sus sentimientos, cabría esperar hubiese despertado un modo de existencia trabajado a la luz de la esperanza. Es el horizonte del presente el que, si cabe, alentaría que los corazones divididos por la distancia pudieran reunirse de nuevo y estrechar sus lazos. Pues si el espíritu del perdón permite manejar el pasado, por la misma razón entiendo que la esperanza permitirá poner a salvo de las posibles nubes de impotencia los corazones al teñirlos de verde esperanza.

