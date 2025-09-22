Reposar la mirada, repensar de nuevo las palabras, reflexionar y entrar en la lectura del sentido del último verso del poeta Antonio Machado, en mi ... opinión, encierra el poder de despertar la necesidad de abandonar el pesado lastre de seguir hablando con palabras que irritan a unos u a otros, que escuecen y resuenan a heridas abiertas, palabras que siempre trasladan dolor.

Los días azules de Machado, sin duda, son evocadores de cielos que hablan de infancia, de melancolía, de pesar del corazón pero también de ojos que señalan y miran con esperanza. Ese último verso, descubierto y resguardado en el bolsillo de su abrigo, será el que cierre poéticamente su historia, la historia del querido poeta exiliado que hizo de la palabra poema y nos enseñó que el camino de la vida se recorre entre sombras de noche y días vestidos de azul.

Presente de papel, convertido en eterno aroma de su tierra, vestigio de mirada sedimentada sobre el paso del tiempo. Bajo el cielo de febrero su alma voló al cielo su corazón a orillas del alto Duero.