Cielo teñido de rojo fuego
Amelia Guisande González
Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:15
Es el ahora del fuego que fiero en su voracidad, desatado y sin control está quemando el noroeste de España. Es el ahora de los ... conocedores del monte que convertidos en guías de los profesionales les van señalando caminos, marcando senderos desde los que sofocar las temidas pavesas que en nada reavivan el fuego. Es en silencio contemplar la imagen de esos cubos de agua que anónimos vecinos han colocado unos junto a otros en perfecta espera. Es el ahora de quienes con discreta humildad resisten la incertidumbre e intentan cumplir la misión de sostener, de mantener la moral, de ayudar a los demás. Es el ahora revelador de la extrema solidaridad.
