Alma de arquitecto, alma de sacerdote

La programada conferencia de José Miguel León sobre la relevancia del templo de Santiago en la Unión dentro de la obra de Gerardo Cuadra me ... ha despertado el recuerdo del inicio de nuestra amistad, que comenzó tempranamente en Logroño. Me gustaría destacar su conciencia de verdadera pasión por lo auténtico, alejada de cualquier artificio que permanece presente y queda patente a la mirada en sus realizaciones. Gerardo fue un hábil maestro en el ejercicio de un diálogo que, en afirmación del poeta, se inicia con preguntas para después esperar y dar tiempo a la escucha. Atendía, escuchaba e inscribía esas voces procedentes de su vocación de arquitecto en su alma de sacerdote. Un alma que entendía que la comprensión entre la verdad y lo auténtico son siempre opción del preciado fruto del corazón.

Amelia Guisande González

