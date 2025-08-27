Derechos del consumidor

Por una parte nos estamos quejando de que el pequeño comercio poco a poco está desapareciendo porque cada vez se hacen más compras a través de internet

Es cierto que dichas compras han aumentado, sobre todo a raíz del covid. Pero, por otra parte, resulta algo lamentable que después de llevar a cabo una compra de forma presencial llegas a casa con el artículo y tienes el infortunio de que no funciona correctamente. Lo que haces al día siguiente es acudir al centro comercial con el ticket y el artículo en su respectiva caja para proceder a la devolución. Una vez llega tu turno, la sorpresa es que la contestación recibida es que no puedes llevar a cabo la devolución ya que el paquete se encuentra abierto y el artículo ha sido instalado. Suele ser normal abrir la caja y sacar el producto para probarlo; no creo que seamos adivinos para saber si algo funciona sin abrir el envoltorio. He llevado a cabo en varias ocasiones compras en distintas plataformas de internet, y nunca me han puesto obstáculo alguno para llevar a cabo una devolución.