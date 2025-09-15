Comenta Compartir

El columnista Juan Soriano ha tenido a bien, hace unos días, comunicarnos a los lectores que prefiere la monarquía a la república. Una vez expuestas ... sus personales preferencias, pasa directamente al verdadero objeto del artículo: insultar, sin venir a cuento, a dos presidentes socialistas. A Zapatero le llama en su texto «payaso sectario a sueldo de dictaduras bolivarianas»; a Sánchez le tilda de «narcisista, con arrebatos de dictador, inculto y corrupto». Curiosamente en Aznar sólo se fija en aspectos psicológicos, como «soberbio, antipático y dogmático», pero no se le ocurre llamarle «mentiroso» –recuérdense las armas de destrucción masiva en Irak, o el atentado de Madrid, que atribuyó a ETA, sabiendo que era mentira–. A Rajoy ni le menciona; podría haberle llamado «corrupto», sólo con citar el contenido de la sentencia de Audiencia Nacional que lo condenó. En el caso de estos dos últimos presidentes no hubiera tenido que insultarlos, sólo decir la verdad. Si ya asumimos como una desgracia irremediable los insultos que se dirigen los políticos, sólo falta que vengan algunos «periodistas» a crispar más la convivencia con sus deposiciones incontroladas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión