Alberto Rueda

Lunes, 15 de septiembre 2025, 22:07

El columnista Juan Soriano ha tenido a bien, hace unos días, comunicarnos a los lectores que prefiere la monarquía a la república. Una vez expuestas ... sus personales preferencias, pasa directamente al verdadero objeto del artículo: insultar, sin venir a cuento, a dos presidentes socialistas. A Zapatero le llama en su texto «payaso sectario a sueldo de dictaduras bolivarianas»; a Sánchez le tilda de «narcisista, con arrebatos de dictador, inculto y corrupto». Curiosamente en Aznar sólo se fija en aspectos psicológicos, como «soberbio, antipático y dogmático», pero no se le ocurre llamarle «mentiroso» –recuérdense las armas de destrucción masiva en Irak, o el atentado de Madrid, que atribuyó a ETA, sabiendo que era mentira–. A Rajoy ni le menciona; podría haberle llamado «corrupto», sólo con citar el contenido de la sentencia de Audiencia Nacional que lo condenó. En el caso de estos dos últimos presidentes no hubiera tenido que insultarlos, sólo decir la verdad. Si ya asumimos como una desgracia irremediable los insultos que se dirigen los políticos, sólo falta que vengan algunos «periodistas» a crispar más la convivencia con sus deposiciones incontroladas.

