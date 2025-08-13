LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Cartas a la directora

'Escenario Vivo': ¡Que no baje el telón, por favor!

Alberto Montes Sánchez

Miércoles, 13 de agosto 2025, 21:47

He asistido a unas cuantas funciones de la programación estival de 'Escenario Vivo'. Los pequeños pueblos del Valle de la Lengua han respondido con calurosa ... bienvenida y aforos casi completos a estas propuestas culturales. Me es grato señalar la elección de los distintos escenarios. Algunos, auténticas «bomboneras», como la iglesia de Bobadilla; otros, hasta atrevidos, y a posteriori, largamente aplaudidos, como el de la iglesia de San Miguel de Matute, popularmente conocido como 'El cementerio viejo'. Elogio merecido a los coordinadores y al personal que atiende a los espectadores. Felicitaciones a la Fundación San Millán. Y por favor: ¡Que no baje el telón!

