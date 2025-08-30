Agradecimientos tras un incendio
Alberto Forcada Gil
Sábado, 30 de agosto 2025, 22:04
En la madrugada del día 10 de agosto, se desató un desgraciado y cruel incendio, que calcinó por completo la nave agrícola de mis padres. ... Ellos han perdido su sustento y el esfuerzo de toda una vida. Las pérdidas económicas han sido muy elevadas, por todos los vehículos y material agrícola que dicha nave contenía. Aunque la magnitud de lo ocurrido ha hecho que tanto las administraciones públicas como los seguros pertinentes se hayan desentendido, no quiero dejar que este hecho opaque lo que también merece ser reconocido:
La ayuda y el apoyo que sí llegaron. Por eso, quiero tomarme un tiempo para agradecer enormemente a los sanitarios que atendieron a mis padres, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado por involucrarse en el caso.
De la misma manera, quiero mostrar mi afecto a los bomberos de Calahorra, Arnedo y Logroño que, en colaboración con todo el pueblo de las Ventas del Baño, ayudaron a extinguir el incendio. Tampoco quiero olvidarme de todos los que nos han dado muestras de cariño y apoyo en estos días tan complicados. Muchas gracias de corazón.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.