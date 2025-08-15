LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Cartas a la directora

Vivir para ver

Alberto Costa Egea

Viernes, 15 de agosto 2025, 23:05

He visto en X (@ireallyhateyou) un vídeo de una tertulia en la televisión israelí en la que unos periodistas entrevistan a un invitado, un señor ... con kipá a quien no identifico (no es ni el ministro Bezalel Smotrich, ni Itamar Ben Gvir, que se salen de cualquier medición de fanatismo). Pues bien, este señor explica de la siguiente manera por qué no pueden convivir con los palestinos: «Como Hitler un día dijo, nosotros no podemos vivir en un mundo donde quede un solo judío. Pues nosotros no podemos vivir en esta tierra mientras quede un solo árabe en Gaza». Llamamientos al genocidio se han hecho ya muchísimos desde las élites hebreas (busque declaraciones de los dos ministros que cité), pero mentar a Hitler siendo judío ya es pasarse el juego. Para los que pintáis por la callé «Israel vencerá», supongo que cuando veis la tétrica secuencia de 'La Lista de Schindler' en la que todas esas mujeres sin rostro se encaminan a ser desintegradas en el crematorio, pensareis que ahí los nazis estarían haciendo lo correcto al eliminar a un grupo de gente con el que no quieren convivir por puro odio. ¿O no?

