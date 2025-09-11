LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Carta a la directora

Debate sobre el velo

Alberto Costa Egea

Jueves, 11 de septiembre 2025, 22:06

Hay mujeres que portan velo que se respetan a sí mismas y exigen respeto como cualquier feminista occidental. También hay varones musulmanes que disfrazan su ... comportamiento despreciativo como tradicionalismo y eso es mal uso del Corán, no el mensaje del Corán. Entre los católicos también hay trogloditas. Recuerdo a dos actrices cuyo físico sólo puede generar envidia, que al acudir a un programa sufrieron toda clase de insultos en Instagram por su aspecto. Una eligió un outfit muy original y la otra, lesbiana y con pelo corto, ya tenía que ser severamente disciplinada. Quizá si llevaran velo a modo de protesta mandarían el mensaje de que su físico no es asunto de según que gente. A los católicos que desprecian al diferente usando religión y tradición como excusa, habría que recordarles las palabras del papa Francisco llamándoles infiltrados. El actual Pontífice luchó contra un secta cuya primera norma era: «El que obedece no se equivoca nunca». Para Hannah Arendt esta era la esencia del mal porque implica la prohibición de pensar.

