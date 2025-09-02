LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Cartas a la directora

Respuesta a doña Henar Moreno sobre Yagüe

Abigail Lera Escudero

Martes, 2 de septiembre 2025, 21:47

El Diccionario de la Real Academia Española define topónimo como el «nombre propio de un lugar». Eso, y nada más que eso, es hoy Yagüe: ... un lugar, un barrio, un hogar para sus vecinos. Así se lo respondería cualquier vecino de Yagüe a doña Henar Moreno, tras unas declaraciones recientes, cuando afirmó: «Logroño mantiene homenajes a figuras franquistas, como el nombre del barrio Yagüe. Es incomprensible que sigamos homenajeando al 'carnicero de Badajoz'».

