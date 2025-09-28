LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Carmen Nevot

Logroño

Sábado, 27 de septiembre 2025

Apagón es de esas palabras que suenan a tontorrón, a simplón, a pachón e incluso a bobalicón, como los ojos de Platero, ese burrito pequeño, ... de pelo suave, que se diría todo de algodón. Tiene la pátina de inocencia de las palabras agudas, como santón. En su lado más bucólico, apagón oculta los besos furtivos cuando ya no hay luces, las caricias apresuradas, los roces primerizos y los tímidos te quiero, pero también ampara a las aves de rapiña que salen a la caza cuando todo está oscuro, cuando se hace de noche aunque sea pleno día.

