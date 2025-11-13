LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Y otra de arena

Renacimiento riojano

Carlos Villar Flor

Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:08

Cuando llegué a Logroño a mediados de los noventa, la mayoría de las presentaciones de libros corría por cuenta de uno o dos editores autóctonos, ... quienes solían organizarlas los sábados a media mañana acompañadas un generoso picoteo (con jamón de pato incluido) en el piso alto del Café Bretón. No sabría asegurar con certeza la frecuencia de tales encuentros, pero aventuraría que había uno cada dos meses o así. Tres décadas después, es raro el día de la semana en que no se presenta un libro de un autor local, y lo habitual es que a diario coincidan varias presentaciones solapadas a la misma hora, cada una con sus presentadores, congregaciones de fieles, y despliegue de publicidad. Yo mismo me confieso culpable de haber participado en tales contraprogramaciones, pues este martes presenté mi última novela, un thriller literario en torno a los viajes de Graham Greene por España (y La Rioja), el mismo día que otros tres libros de autores de aquí. No puse yo la fecha, que conste, pues se integró en el programa del festival Cuéntalo, pero es obvio que la abundancia de producción bibliográfica y de autores hace imposible no coincidir.

Renacimiento riojano