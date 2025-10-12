LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Tribuna

Prohibir para alimentar el odio

La prohibición del Sagasta es mucho más que un gesto, porque es educativa, porque define el horizonte de futuro que se quiere construir

Carlos Usón

Domingo, 12 de octubre 2025, 22:19

Las cosas no suceden por arte de magia. El futuro se construye en el presente. Es obra de todos. Depende de la sociedad que lo ... desarrolla y edifica sus valores en la familia, la calle y la escuela. Es por eso por lo que las leyes de educación acaban llenando sus preámbulos y su articulado de buenos propósitos. Es hoy, en nuestras aulas, donde podemos dibujar un horizonte de paz, respeto, tolerancia, justicia e igualdad si educamos en la solidaridad, normalizamos la diversidad como un valor, somos empáticos y transigentes, y entendemos que los problemas del otro son nuestros problemas. Por eso es tan importante la labor que está desarrollando el profesorado de Educación por Palestina. Un extraordinario ejemplo para todos pero, sobre todo, una magnífica oportunidad para su alumnado.

