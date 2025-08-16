Zarcillos en el aire

LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Carlos Santamaría

Carlos Santamaría

Logroño

Sábado, 16 de agosto 2025, 21:57

España enloquece en agosto y no solo por el calor que nos ha tenido medio confinados con las persianas bajadas; la locura de este mes ... son las fiestas de los pueblos. Bajo el cielo implacable de este verano ibérico se está viviendo ahora la expresión cultural más genuina de las que se dan en nuestro país. Es ahora, en la semana central de agosto con el 15 de la Virgen de festivo nacional, cuando se han encendido infinitos cohetes desde balcones de ayuntamientos de toda España. La escena se da en La Rioja y se repite desde el Cabo de Gata hasta Finisterre: un cohete vuela por el aire perseguido por innumerables ojos, sube culebreando como si ya tuviera resaca, se pierde su estela gris de zarcillo y de pronto revienta en el firmamento azul para que comience el espectáculo.

