Anecdotario

En el viento del otoño

Carlos Santamaría

Carlos Santamaría

Logroño

Sábado, 1 de noviembre 2025, 21:46

En todos los colegios hay un niño que come solo. Siempre lo hubo. Se sienta al final del comedor y mastica en silencio, despacio, mirando ... fijamente al plato y removiendo con la cuchara como si entre las lentejas se encontrara la respuesta de una pregunta que nadie le ha hecho. Los compañeros lo ven. Algunos profesores también. En los despachos se redactan protocolos anti acoso detalladísimos, presentaciones y esquemas minuciosos como tratados diplomáticos que no harían falta si otro chico del colegio se sentara junto a ese que come solo y dijera a los demás: «Eh tíos, dejadlo en paz». Pero el acoso escolar funciona como las dictaduras: necesita que la mayoría permanezca en silencio, así que a veces nadie se sienta y el chaval sigue allí solo tragando su sufrimiento.

