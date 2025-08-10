La playa vacía

LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Carlos Santamaría

Carlos Santamaría

Logroño

Domingo, 10 de agosto 2025, 09:07

Hay un capítulo en el libro 'La Invención del Norte' que se titula: '¡En tiempos de cambio, necesitamos el norte, la inmensidad, el viento!'. Es ... una frase declamatoria, excesiva, que podría ser el lema de millones de españoles, nuestra pegatina hortera y despreocupada en la luna trasera del coche porque cada vez elegimos destinos más verdes, más húmedos y más frescos para pasar las vacaciones. El libro en el que se encuentra la frase es un ensayo muy entretenido del alemán Bernd Brunner, y ya en el prólogo explica lo evidente: que el norte es un punto cardinal pero también una idea, y por lo tanto su ubicación es relativa. Por eso nosotros sentimos que La Rioja es zona norte pero es probable que entre los miles de vascos que nos visitan cada año y tienen aquí sus segundas residencias haya quien piense distinto. Algún día, por cierto, habrá que reconocerles el cariño que nos profesan, la fidelidad que demuestran verano tras verano cuando salen de sus casas en Basauri, Tolosa o Llodio y vienen a insuflarle vida a nuestros pueblos por toda la comunidad.

