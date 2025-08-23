LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Anecdotario

Una máquina de humo

Carlos Santamaría

Carlos Santamaría

Logroño

Sábado, 23 de agosto 2025, 22:00

España arde y nuestros gobernantes la miran desde sus despachos como generales sin ejército trazando líneas en un mapa. Pasa todos los años porque aquí ... el fuego es un género propio, y cada verano toca estrenar temporada como si fuera una serie de Netflix: primero el tráiler de las llamas en televisión, luego la pantomima de los políticos lanzándose acusaciones cruzadas y por último, cuando ya se apaga el fuego y se deshilacha el humo, aparecen en los títulos de crédito los vecinos con los brazos ennegrecidos y la mirada perdida.

