Anecdotario

Esquí acuático

Carlos Santamaría

Carlos Santamaría

Logroño

Sábado, 6 de septiembre 2025, 22:40

Dejando a un lado el final del efímero romance veraniego entre Lamine Yamal y Nicki Nicole, el acontecimiento informativo de la semana ha sido la ... entrevista de Pepa Bueno a Pedro Sánchez en Televisión Española. Fue una charla interesante porque por momentos Bueno pinchó donde había que pinchar, estuvo incisiva y planteó las preguntas que se hace todo el país aunque eso no le haya evitado las críticas, algo que era de esperar porque hay cierta clase de reproches que están escritos de antemano. En realidad, no era un encargo sencillo, y por eso me volví a acordar de lo que ya he contado aquí y que me dijo hace años Manolo González: que a pesar de lo que pueda pensar la gente, el género periodístico más complicado es la entrevista. Yo la vi en directo el lunes y la repasé días después, y creo que el reto al que se enfrentaba Pepa Bueno era imposible porque intentar entrevistar a Pedro Sánchez tiene que ser como preguntarle a una cariátide. Llamó mucho la atención fue el aspecto del jefe del ejecutivo, pero no voy a entrar en esas superficialidades porque lo importante fue precisamente ver a una estatua hablar.

