LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Anecdotario

Los dos tonos de su latido

Carlos Santamaría

Carlos Santamaría

Logroño

Sábado, 20 de septiembre 2025, 22:28

Logroño acostumbra a moverse entre dos fuerzas opuestas; es nuestra manera de existir y yo creo que es bueno porque revela que la ciudad esta ... viva y, aunque tenga el corazón partío, demuestra que al menos tiene uno y late fuerte. Siempre andamos debatiendo a cara o cruz, y no es porque la gente esté indecisa sino porque la ciudad se explica desde esa eterna tensión, el baile de sus dos naturalezas que se interpelan, se buscan y se necesitan: calle Laurel o San Juan, carril bici o calzada tradicional, Unión Deportiva o Sociedad, pañuelo de fiestas azul o color vino.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fiestas de San Mateo: programa de hoy sábado 20 de septiembre
  2. 2 Y la mejor ciudad del mundo saltó por San Mateo
  3. 3 Escarlett ya es persona: la jueza de la dana ordena inscribir en el Registro Civil a la víctima 229
  4. 4

    Desde cómo ponerse el pañuelo hasta qué lleva el zurracapote: todo lo que debes saber de San Mateo
  5. 5 Fallece Crescencio Cañas, histórico periodista riojano, a los 80 años
  6. 6 Detenidas dos personas que vendían droga en su vivienda de Logroño y a domicilio
  7. 7

    El alguacil, guardián de calles y memorias
  8. 8 Tercer día de protesta en el IES Sagasta por el veto al velo
  9. 9 Litros de vino para ambientar San Mateo
  10. 10 Los consejos de la Policía Nacional para que no te roben en el cohete de San Mateo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Los dos tonos de su latido