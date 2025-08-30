LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Anecdotario

Cortado normal, sin hielo

Carlos Santamaría

Carlos Santamaría

Logroño

Sábado, 30 de agosto 2025, 22:04

Hace ya unos cuantos días que en la barra del Porto Vecchio no pido a la camarera un café con hielo. Era un gesto reflejo, ... una expresión veraniega y automática que me salía sin pensar, pero de pronto esa inercia física se ha evaporado. Mi cuerpo, animal fiel, ha captado antes que mi mente esta transición del calendario: el verano ha muerto, y lo que nos viene ahora es un pequeño vacío entre estaciones, este inicio de septiembre, esta cucharilla dando vueltas al cortado del que se escapan nubecillas diminutas de vapor.

Espacios grises

