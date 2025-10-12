LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Anecdotario

El carbón sobre la piedra

Pasó el martes y -como cada vez que ocurre- las redes se llenaron de fotos. Cientos de fotos de la Luna. Todas iguales. Todas distintas. Todas malas

Carlos Santamaría

Carlos Santamaría

Logroño

Sábado, 11 de octubre 2025

Esta semana volvió a pasar. Fue el martes, cuando la noche se llenó de una luna llena rotunda, solemne, perfecta, casi teatral. Era tan brillante ... y tan enorme que sólo le faltaba que la cruzara Elliot volando con su bicicleta y con E.T. en la cestilla. Pasó el martes y -como cada vez que ocurre- las redes se llenaron de fotos. Cientos de fotos de la Luna. Todas iguales. Todas distintas. Todas malas. Yo alguna vez también he sido fotógrafo de la Luna con el móvil y he enviado la imagen por WhatsApp con estas palabras debajo: «Mira qué luna». Ahora ya no lo intento, porque lo que aparecía en la pantalla era siempre la misma mancha blancuzca rodeada de negrura, una bombilla flotante, una decepción de luna, una pena. Los nuevos teléfonos móviles, el iPhone 17 que acaba de salir o los próximos modelos de Samsung o de Xiaomi podrían diseñar una campaña de publicidad basada solamente en esa idea: «Aquí tiene usted por fin un smartphone que hace buenas fotos de la Luna». Yo le veo potencial.

