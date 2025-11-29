LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Anecdotario

Unos calcetines de invierno

Carlos Santamaría

Carlos Santamaría

Logroño

Sábado, 29 de noviembre 2025, 21:33

Hubo un momento en la vida reciente de José Luis Ábalos en el que todo cambió. No fue el instante en el que el juez ... decretó su ingreso en prisión, tampoco cuando sintió el frío de las esposas en torno a sus muñecas ni cuando se cerró la puerta de la celda con uno de esos sonidos que resuenan para siempre en la memoria. El punto de inflexión, el quiebro real le sobrevino una noche –quizás hace meses, tal vez esta misma semana– en la que Ábalos, sentado al borde de su cama en el silencio de una casa llena de pensamientos sombríos, preparó la mochila que llevó el jueves al Supremo por si el juez lo mandaba a la cárcel.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

