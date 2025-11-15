LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Anecdotario

Breaking Dawson

Carlos Santamaría

Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:48

A finales de los 90 se estrenó en España 'Dawson crece', una serie juvenil que narraba la vida de un grupo de amigos camino a ... la vida adulta. Tuvo éxito y causó impacto en una generación de chavales de todo el mundo que aprendieron a sentir melancolía antes de tener motivos, aunque yo nunca la seguí mucho porque era demasiado culebrón para mi distraída cabeza adolescente. Pero tengo grabada aquella estética de postal americana, de atardecer entre amigos en el embarcadero en un verano que no terminaba de acabarse y –aunque no la viera más que haciendo zapping– recuerdo a la pareja de actores protagonistas: Katie Holmes y Dawson, (se quedó ya para siempre con el nombre de su personaje) el chico rubio y sensible con sonrisa de anuncio de cereales.

larioja Breaking Dawson