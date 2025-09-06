LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Ojo de buey

La vuelta

Bernardo Sánchez

Bernardo Sánchez

Sábado, 6 de septiembre 2025, 22:39

Yendo en el SIMCA de mis tíos por la carretera de Soria, camino de Nieva, en los domingos del verano, cuando aparecía un ciclista, nuestro ... padre siempre decía lo mismo: «¡mirad, un 'escapao'!». Se refería –fabulaba él, claro– a que era un corredor de La Vuelta a España que se había fugado de la carrera y que circulaba por libre. A mí, el niño de entonces, me fascinaba la figura del escapao. Y era un atractivo –y una competición paralela a la oficial– el estar pendiente a través de la ventanilla del coche a ver cuántos escapaos nos encontrábamos en el camino. Me aficioné a avistar escapaos, por deporte y por juego. Y cada vez que veía uno, excitado le avisaba a mi padre: «¡mira, papá, un escapao!». Los escapaos eran mis héroes y sin su concurso el viaje tenía menos gracia.

