Comenta Compartir

Ya es oficial: esta semana hemos entrado, nuevamente, en pandemia: esta vez se llama 'Trump'. Y su transmisión es más acelerada y tentacular que cualquier ... otro bacilo de los aislados anteriormente. El Wuhan de 2025 se encuentra ahora mismo en la Casa Blanca. 'Trump' ha dejado de ser un apellido para convertirse en el nombre propio de un virus geopolítico. Y su carga vírica es también global, con una previsión de expansión universal de cuatro años, mínimo. Los síntomas de 'Trump' son de eclosión inmediata y transnacional: depresión bursátil, brotes arancelarios, trombos fronterizos, deportaciones selectivas, sensación de aislamiento, inflación desatada, confinaciones de diverso grado, unilateralidad. informativos plagados, déficits contagiosos, mengua del crecimiento, falsedades en vena, gravámenes masivos, reglas lesionadas, amputaciones culturales, neurosis comercial, inflamación de tasas, infartos en los mercados, bajada de defensas demócratas y blindaje en todos los órdenes, desde el pensamiento al bolsillo. E incontinencia verbal aguda, como la este pobre senador demócrata –probablemente el único que ha quedado tras la primera oleada de 'Trump'– lanzado a una compulsión discursiva de veinticuatro horas seguidas en la tribuna, una afección que no hay antiestamínico que la rebaje. Ningún órgano va a quedar al margen de su área de infección. 'Trump' es un completo éxito. Desde el propio Despacho Oval se ha proclamado –porque son unos cachondos de la metáfora– que la operación ha transcurrido según lo previsto y que el paciente se ha despertado ok. O sea, que ahora es ya todo un enfermo, un enfermo perfecto, inducido. Con todas sus constantes letales en niveles óptimos. Un enfermo, grande, más grande, greater, como se lee bordado en las gorras de los nuevos bárbaros y de sus jefes de filas. Nuestro continente tendrá la suerte, además, de ser unos de sus campos de prueba (y de batalla) privilegiados de 'Trump', sus pacientes premium. Y saldremos cada tarde al balcón a presenciar el desfile. A las ocho, hora europea. En China será a otra hora. Desde el núcleo duro de 'Trump' se le ha bautizado al día del descorche del Armagedón 'día de la liberación'. Y lo es, sin duda: al modo como se libera energía en una reacción nuclear. En este caso, megatones de miedo, recesión y ultraderecha. A cholón. El cóctel bacteriológico de 'Trump' no es un accidente de laboratorio; no consiste en unos ratones que mutan, o en una vaca enloquecida o en un pollo griposo, nada de eso: responde a una fórmula científica muy pensada, inspirada por la inteligencia bélica. Se ha hecho pública como encriptada en un arcano a lo griego, como en términos de estirpe matemática pitagórica. Vendría a contener (a la vez que declarar) el principio del caos. Su ecuación. La ecuación final. O una tabla de la ley. Una ley suplementaria. Un post. Como ya digo que es que tienen en Washington una gracia que me parto, ves el dibujo de la fórmula y es como si la hubieran ideado en la escuelita de Villar del Río para remedar la de la teoría de la relatividad y regalársela a los americanos a su paso por la localidad. La viñeta de la fórmula –claramente deficitaria– ilustra este artículo, acogido en las páginas de opinión. Aunque también podría estar incluida en la sección de pasatiempos. Como jeroglífico o charada. Si tienen tiempo y curiosidad, pueden tomarse el resto del domingo para intentar desencriptarla y despejar todas las 'X' y las 'M'. Las posibles –y seguro que a corto plazo– variantes de 'Trump' son desconocidas y con toda probabilidad empeorarán la cepa madre. Sus oleadas consecutivas me temo que las surfearemos en equilibrio inestable. Y en cuanto a la vacuna, hoy por hoy, no se le ve ni de lejos. Pero es que, además, tampoco va a haber dinero para ingeniarla. En fin, se recomienda el uso de las mascarillas, porque esto está más irrespirable que nunca. Hoy, la tierra es más plana.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión