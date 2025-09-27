LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ojo de buey

Así que pasen cinco años

Bernardo Sánchez

Bernardo Sánchez

Sábado, 27 de septiembre 2025, 22:36

París es una ciudad que renueva incesantemente sus misterios, sus mystères, como llamó Eugène Sue las legendarias entregas sobre el entramado de sus intestinos, de ... sus bajos fondos, de su entramado apache. Una ciudad que convierte su arquitectura en figuras del espíritu, y así su catedral es una gran señora, nuestra gran señora. París no ha dejado de reinventar a Victor Hugo o a Eugéne Sue. De recrear su vientre, el vientre de París. Superponiendo siglos y construcciones. Desde las alcantarillas hasta las gárgolas. Haciendo del medievo y de la modernidad un solo tiempo: el tiempo de París. La revolución permanente; en medio de no pocas batallas ideológicas y estéticas. Nunca cerradas. Pero siempre gana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre al caerse con su silla de ruedas por las escaleras de su comunidad en el centro de Logroño
  2. 2

    «Mi vida es igual con velo o sin él»
  3. 3

    Alcalde, vendimiadores, hosteleros y peñistas discrepan en su balance de San Mateo
  4. 4 Adiós a la ciudad que nunca duerme
  5. 5

    La Quema de la Cuba despide las fiestas de San Mateo hasta el próximo año
  6. 6 La otra cara de la feria
  7. 7

    Un San Mateo «más flojo que otros años» para los feriantes de Las Norias
  8. 8 La Policía investiga si hubo intencionalidad en el caso del ciclista herido en Logroño
  9. 9 Aquí huele como que han asado
  10. 10

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Así que pasen cinco años

Así que pasen cinco años