Los ladrones somos gente hornada

Bernardo Sánchez

Bernardo Sánchez

Sábado, 25 de octubre 2025, 22:07

Oiga, ¿es ahí el Louvre? Hola, mire, que somos los ladrones de mañana. Que a ver a qué hora les viene bien que nos pasemos... ... Pero eso es muy pronto, ¿no? ¿No podría ser un poco más tarde? Es que hoy tenemos un robo fuera y vamos a volver ya de noche; luego descargar, bañar a los niños, cenar un poco. Más que nada es porque mañana es domingo. Y con dos hijos pequeños los festivos son complicados. A nosotros, a media mañana, nos vendría bien. Bueno... de acuerdo... Pues entonces entre nueve y nueve y media, si no se puede a otra hora qué le vamos a hacer, es lo que hay. Ya nos arreglaremos. Si es por lo de la conciliación familiar; que es que no ves crecer a los hijos, tanto trabajar y trabajar, ¿me entiende? Póngase en mi lugar... No, no vamos a molestarles mucho, descuide. En seis o siete minutos hemos hecho. Y no les vamos a ensuciar ni a romper nada. Sí, llevamos guantes. De látex. Y limpiacristales. Para no dejar los dedazos. Pues habíamos pensado ir con ropa de operarios de mantenimiento. Con los buzos de amarillo fosforito y naranja, que dan muy bien en las cámaras de seguridad...

