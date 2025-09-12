LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso EP

La fosa

Las alforjas de Feijóo tenían un roto importante y ha ido perdiendo trigo hasta desembocar en los linderos de Vox

Antonio Soler

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:01

Llegó Núñez Feijóo de Galicia con las alforjas llenas de centralidad. Tomaba a los españoles por gente prudente que desde la llegada de la democracia ... no gustaba de extremismos y se había movido en el arco que va de la socialdemocracia a un liberalismo sosegado. Se suponía que estaba obligado a compatibilizar ese espíritu moderado con el talibanismo personalista de Díaz Ayuso. La presidenta de Madrid había demostrado su fuerza lanzando por la ventana a Pablo Casado y parecía conveniente dejarla campar en su virreinado madrileño.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ni una vida más en Alloz
  2. 2 Detenido un vecino de Albelda por tráfico de drogas cuando iba un taxi con 62 gramos de speed ocultos bajo el asiento
  3. 3

    La nueva ley antitabaco enfrenta a la hostelería con el sector médico
  4. 4 Un incendio agrario afecta a una finca en Alfaro
  5. 5 ANPE avisa de que quedan 50 plazas de profesores sin cubrir en La Rioja con el curso ya empezado
  6. 6

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  7. 7

    St. Gottard se despide medio siglo después de la calle Grande
  8. 8 Una furgoneta atropella a dos personas en General Urrutia
  9. 9

    El Ayuntamiento de Logroño plantea un nuevo parking subterráneo en el parque de Cascajos
  10. 10

    Un «recato» diferente para hombres y para mujeres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La fosa

La fosa