LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Zonas calcinadas tras el incendio forestal en León EP

Una catástrofe, un voto

Qué envergadura debe alcanzar un siniestro para que la autoridad abandone sus vacaciones para acudir al lugar del desastre

Antonio Soler

Antonio Soler

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:13

A falta de serpiente de verano tenemos al ministro Puente y sus ágiles dedos en el tecleo de X. Después del descanso veraniego del culebrón ... cutre de Ábalos, el encarcelamiento de Cerdán y el entramado del hacendoso Montilla, parecía que los informativos estaban destinados básicamente a preguntarle a la ciudadanía si tiene calor y si prefiere ir por la sombra. Pero he aquí que media España se quema y las llamas se convierten en materia política. Y, claro, ahí está el fusilero Óscar Puente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las gasolineras más baratas de La Rioja
  2. 2 Estos son los 761 viticultores riojanos que recibirán el segundo plan de ayudas del Gobierno
  3. 3

    Ilurce abre la vendimia 2025 en Alfaro
  4. 4 Un logroñés detenido por vender camisetas y bolsos falsos
  5. 5

    España recibe la ayuda europea en su quinto día de incendios
  6. 6

    «No van a parar hasta matar a mi hijo»
  7. 7 Hallan en buen estado a los tres ganaderos desaparecidos en el incendio de León
  8. 8

    El Cervantes retira la bandera española en el palacete del PNV en París
  9. 9 Sorprendido en Agoncillo con cocaína y hachís en su vehículo
  10. 10 El Cupón Diario de la ONCE deja 35.000 euros en Logroño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Una catástrofe, un voto

Una catástrofe, un voto