Vivienda retira un polémico anuncio en el que tres ancianos aún comparten piso

Las redes sociales critican al Ministerio por considerar que se trata con frivolidad un problema que afecta a millones de jóvenes

A. A

Madrid

Martes, 21 de octubre 2025, 13:17

Un alud de críticas ha obligado al Ministerio de Vivienda a retirar una campaña publicitaria que lanzó el pasado viernes en la que reclama la ... aplicación del derecho a la vivienda que figura en el artículo 47 de la Constitución. Este spot está protagonizado por tres personas de la tercera edad que tras 30 años de convivencia que en el año 2055 aún se ven obligados a compartir casa.

