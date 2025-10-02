La UCO pide las cuentas de los exjefes de ADIF y Carreteras en busca de mordidas

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha pedido a Ismael Moreno, instructor del 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional, poder acceder a ... las cuentas y productos bancarios de la exdirectora de ADIF, Isabel Pardo de Vera, y del exdirector general de Carreteras del Ministerio de Transportes, Francisco Javier Herrero. Ambos están siendo investigados en la causa y, según los audios intervenidos a Koldo García, exasesor ministerial de José Luis Ábalos, habrían participaron en el supuesto amaño de adjudicaciones de obra pública, hasta el punto de que en uno de esos audios se escucha a Pardo de Vera alertar a García de que los contratos a una empresa en concreto debían de ser más discretos.

«Siendo Pardo de Vera y Herrero facilitadores de asistencia para las exitosas adjudicaciones proyectadas, cada uno dentro de su ámbito de responsabilidad, resultaría imprescindible para el buen fin de la investigación conocer si pudieron ser también receptores de cualquier tipo de contraprestación, de la naturaleza que fuere», solicitan los investigadores policiales al juez Moreno, instructor primigenio de la causa en la que posteriormente fueron imputados en el Tribunal Supremo el propio Ábalos, en su condición de aforado como diputado nacional, y luego Santos Cerdán. Ambos exsecretarios de Organización del PSOE.

La lista entidades a las que se pide información bancaria incluye cuatro cuentas corrientes de la que fuera máximo responsable de ADIF, el gestor de la infraestructura ferroviaria, y otros 33 depósitos y productos financieros en el caso del ex director general de Carreteras. Estos organismos públicos dependían del Ministerio de Transportes en el momento de los hechos, entre 2018 y 2021 bajo la etapa de Ábalos.

La UCO señala que se encuentra en la fase de análisis de la información intervenida en los registros de los domicilios de ambos investigados y de requerimientos al Ministerio de Transportes y ADIF. «Y bajo la premisa de proseguir en el esclarecimiento de los hechos investigados, deviene necesaria la realización de un estudio económico/tributario de los dos investigados, que ha de contextualizarse con el análisis de la documentación intervenida en los últimos registros», explica.

Para ello, solicita al juez instructor que, si lo considera oportuno, emita mandamientos judiciales a distintos bancos para que le remitan información sobre las cuentas de Pardo de Vera y Herrero. A saber, al menos siete de los 33 depósitos bancarios reclamados sobre el que fuera director general de Carreteras están vinculados a dos empresas familiares: Palta Naturae y Polis Project. La primera versa sobre el cultivo de aguacates y frutas tropicales y la segunda se dedica a la importación y exportación de todo tipo de productos y al comercio exterior. Ambas sociedades habrían operado en los años en los que Herrero estuvo en Transportes.