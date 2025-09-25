LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Integrantes del tribunal juzgador: Carmen Lamela, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Andrés Martínez Arrieta, Susana Polo, Ana Ferrer y Juan Ramón Berdugo. CGPJ

Un tribunal de mayoría conservadora tendrá en sus manos el futuro de García Ortiz

La ponente de la sentencia será Susana Polo, quien junto a su colega Ana Ferrer conforman la minoría del bloque progresista en un órgano de siete magistrados

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:44

El Tribunal Supremo ha dado a conocer este jueves la composición del tribunal que juzgará al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un ... delito de revelación de secretos en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, por el que las acusaciones populares le piden hasta seis años de prisión. El órgano estará compuesto por siete magistrados, lo presidirá el máximo responsable de la Sala Segunda (Penal) del alto tribunal, Andrés Martínez Arrieta, recientemente designado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y la ponente de la sentencia será la magistrada Susana Polo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido grave en una pelea en Logroño
  2. 2

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  3. 3 Veranillo de San Miguel para encarar un otoño que la Aemet predice en La Rioja «más cálido de lo normal»
  4. 4 El pago de dos euros por los hinchables de los barrios que antes eran gratis hace saltar las críticas
  5. 5 Los Calis abarrotan la Casa de Andalucía
  6. 6 La Terraza cuelga el cartel de lleno
  7. 7 Borja Jiménez, a hombros en el cierre de feria
  8. 8 Programa de actos de las fiestas de San Mateo del jueves 25 de septiembre
  9. 9

    El joven asesinado de una cuchillada el domingo en Bilbao entró en Vizcaya como mena en 2021
  10. 10 Sánchez anuncia el envío de un buque de la Armada para proteger a la flotilla a Gaza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Un tribunal de mayoría conservadora tendrá en sus manos el futuro de García Ortiz

Un tribunal de mayoría conservadora tendrá en sus manos el futuro de García Ortiz