LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Rey y el fiscal general del Estado este miércoles en la Zarzuela durante la entrega de la memoria anual del departamento. EFE

Tres asociaciones de jueces y fiscales piden al fiscal general que no vaya a la apertura judicial

La conservadora APM, mayoritaria en la magistratura, la AF y APIF, que pide seis años de cárcel a García Ortiz por revelación de secretos, le reclaman que «se abstenga de asistir» para no despreciar al Rey y a las carreras profesionales

Mateo Balín

Mateo Balín

Jueves, 4 de septiembre 2025, 09:39

Una asociación de jueces y dos de fiscales han pedido este jueves al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que no acuda a ... la apertura del Año Judicial, que se celebrará mañana en el Tribunal Supremo y que estará presidida por el Rey. Un solemne acto en el que el máximo responsable del Ministerio Público tendrá un papel destacado por la lectura de su discurso, que versará sobre la memoria de la actividad de su departamento en 2024, cuyo documento entregó ayer en persona a Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 AGE pagará a 79 céntimos el kilo de tinta y a 70 la blanca
  2. 2 Las frases que han desatado las risas en el Parlamento de La Rioja: Â«Necesitamos bomberos con buena mangueraÂ»
  3. 3

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja 17 muertos y una veintena de heridos, dos de ellos españoles
  4. 4 Ryanair elimina vuelos de Vitoria, Zaragoza y Santander
  5. 5 Éxito de la apertura de los cines Las Cañas en Viana: largas filas para acceder a las salas
  6. 6 El concierto de Izal sube a los 193.600 euros con IVA y la DJ del cohete serán 12.100 más
  7. 7 La Rioja tendrá entre dos y tres vuelos semanales a Barcelona desde 2026
  8. 8 El domingo, eclipse total de luna en La Rioja: ¿Podremos verlo?
  9. 9 Fermín Labarga, nuevo párroco de Santa Teresita
  10. 10 24 pacientes a la espera de cama, controles cerrados, boxes al límite... Urgencias se colapsa de nuevo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Tres asociaciones de jueces y fiscales piden al fiscal general que no vaya a la apertura judicial

Tres asociaciones de jueces y fiscales piden al fiscal general que no vaya a la apertura judicial