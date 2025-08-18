LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La nota de Koldo sobre el PSOE y Antxon Alonso acerca de temas a tratar con Cerdán, recogida ya en el sumario del Supremo. Leticia Aróstegui

«Tema Santos»: La UCO investiga los lazos del PSOE con Servinabar por una anotación de Koldo

La Guardia Civil afirma que de ese escrito se «deduce» que la relación del exasesor con Antxon Alonso «pudiera haber estado vinculada» conel «propio partido»

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:05

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga, al menos desde junio, los supuestos vínculos entre el PSOE y el PSN, su federación ... navarra, y Servinabar, la constructora navarra que está en el centro de la trama 'Cerdán-Ábalos-Koldo'. Unos presuntos lazos entre el Partido Socialista y la firma bajo sospecha propiedad de Antxon Alonso (el empresario que se había convertido en socio de Santos Cerdán mediante un acuerdo secreto) que se remontarían a la génesis de esta supuesta red de comisiones, nacida en Navarra, antes incluso de que Pedro Sánchez consiguiera recuperar la Secretaría General del PSOE en junio de 2017 y alcanzar, al año siguiente, La Moncloa.

