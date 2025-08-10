LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Yolanda Díaz y Carlos Martín Efe

Sumar afronta la enésima crisis tras la ruptura de su coliderazgo

La dimisión de Carlos Martín obliga al proyecto de Yolanda Díaz a volver a reinventarse en un escenario de debilidad parlamentaria y política

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:23

La rebaja de la semana laboral a 37,5 horas, varada por la falta de apoyo parlamentario, no es la única asignatura pendiente que Yolanda ... Díaz lleva para septiembre. La dimisión el miércoles del co-coordinador de Movimiento Sumar Carlos Martín –que en su nota de renuncia alegó problemas de salud– supone un nuevo varapalo para el proyecto político impulsado por la vicepresidenta segunda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los dieciséis ojos que miran de frente al fuego
  2. 2 Sancionadas 38 personas por llevar drogas y armas blancas en las fiestas de Murillo
  3. 3 Colapsa el techo de la capilla de la Mezquita de Córdoba donde se originó el incendio
  4. 4

    Logroño, capital del kebab
  5. 5 El incendio en el vertedero de Nájera se da por controlado
  6. 6 La Confederación Hidrográfica del Ebro advierte de crecidas súbitas en barrancos y cauces menores
  7. 7 Detenido el concejal de Fiestas de Catarroja por agresión sexual a un menor
  8. 8

    La pesadilla de cada fin de semana en el Casco Antiguo
  9. 9

    Las residencias de estudiantes agotan sus plazas a un mes de que comience el curso
  10. 10

    Errores que llevan a la derrota

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Sumar afronta la enésima crisis tras la ruptura de su coliderazgo

Sumar afronta la enésima crisis tras la ruptura de su coliderazgo