Servicios mínimos y problemas de movilidad en algunas ciudades durante la huelga por Gaza

El principio de acuerdo para la paz en Gaza firmado el lunes en Egipto ha descafeinado las convocatorias previstas para este miércoles en solidaridad con ... Palestina que, sin embargo, está teniendo repercusión en algunas ciudades como Barcelona, Bilbao o Pamplona. En Madrid, la imagen de la jornada se produce en el Congreso de los Diputados, donde algunos grupos parlamentarios como el de Sumar, Bildu, ERC, Podemos, BNG o PSOE han abandonado el hemiciclo, donde se estaba celebrando la sesión de control al Gobierno, y se han concentrado en las escaleras de los Leones.

La convocatoria, impulsada por varios sindicatos y asociaciones propalestinas, combina manifestaciones, huelgas de 24 horas y paros parciales convocados, busca visibilizar la «complicidad internacional con los ataques en Gaza». Los organizadores mantienen el llamamiento a paralizar la actividad laboral y educativa «para exigir el fin de la masacre y romper relaciones con Israel».

En este contexto, UGT y CCOO han convocado paros parciales de dos horas por turno y concentraciones simbólicas en los centros de trabajo públicos y privados del país. La jornada de movilizaciones, que contará con asambleas y concentraciones para denunciar los ataques de Israel en Gaza y Cisjordania, se centrará en tres turnos durante el día: en la mañana, de 10.00 a 12.00 horas; en la tarde, de 17.00 a 19.00; y en los turnos de noche, de 02.00 a 04.00 horas.

Varias facultades de la Universitat de Barcelona (UB) tienen este miércoles por la mañana sus accesos cerrados «por motivos de seguridad» a causa de la huelga general por Palestina y para evitar desperfectos, pero no hay piquetes.

Según informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado, está cortada la C-17 en Gurb y Manresa (Barcelona) en dirección Girona; la C-25 en Manresa (Barcelona) en ambos sentidos; la A-2 entre Sant Vicenç dels Horts y Castellbisbal (Barcelona) y, en la capital catalana, la Ronda Litoral en sentido Besòs, el acceso al Parc Logístic de la Zona Franca y un acceso a Mercabarna.

En el País Vasco, el sindicato LAB ha destacado que el seguimiento de las primeras horas de paro contra el «genocidio» de Israel está siendo mayoritario en la mayoría de las empresas y también lo está siendo en la huelga convocada en Educación.

En Andalucía, Canal Sur Televisión mantiene suspendida su emisión desde las 10.00 horas de este miércoles 15 de octubre por el apoyo de su plantilla a la huelga general convocada por organizaciones sindicales en toda España en apoyo al pueblo palestino y en protesta contra el «genocidio en Gaza».