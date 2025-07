Santos Cerdán pide al Constitucional que le saque de la cárcel

La defensa de Santos Cerdán ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que solicita que, de manera cautelar, suspenda la ... orden de ingreso en prisión provisional del exsecretario de Organización del PSOE, que el pasado 30 de junio firmó el juez Leopoldo Puente, instructor en el Supremo del 'caso Koldo'.

Los abogados Jacobo Teijelo y Benet Salellas piden la «inmediata puesta en libertad» de su representado alegando que el instructor del Supremo al enviar a la cárcel al exdirigente socialista básicamente lo que buscaba era «conseguir una confesión».

«Lo que viene a decir de manera directa el Tribunal Supremo -denuncia la defensa- es que la carga de la ausencia de pruebas que en este momento adolece la imputación» recae sobre el propio Cerdán y «que por ello se justifica su encarcelamiento preventivo». Sin embargo, recuerda el recurso, «afortunadamente, en nuestro sistema constitucional, ésta no es una finalidad legítima de la prisión preventiva, ya que supone una flagrante vulneración al derecho a la presunción de inocencia, al derecho a no incriminarse y es contrario al derecho a la integridad moral y en definitiva a la dignidad de la persona».

La defensa de Cerdán, que se encuentra recluido ya hace un mes en el módulo de ingresos del penal de Soto del Real en Madrid, llega con su recurso contra el encarcelamiento a la corte de garantías después de que el pasado 23 de julio, la Sala de Apelación del Supremo rechazara revocar la orden de prisión tanto por los «poderosos indicios» que ya obran en la causa sobre el «papel directivo» que el exdiputado jugaba en la trama corrupta que salpica al PSOE y que se embolsó «cantidades portentosas» en mordidas, como por el riesgo de que, estando en libertad, se dedique a sabotear la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Los letrados, que insisten en que el Constitucional debe entrar a resolver este asunto «a la vista de la importancia de los derechos fundamentales en juego», destacan la actuación de Cerdán quien, recuerdan, tras conocer el informe de la UCO que le apuntaba renunció a su acta de diputado - «a diferencia» de José Luis Ábalos- «facilitando su citación en calidad de investigado». «Todo ello evidencia que el comportamiento que ha mostrado es del todo contrario a la tesis de la obstrucción del procedimiento», que fue uno de los motivos principales que esgrimió el juez Puente para mandar al exmano derecha de Pedro Sánchez a la cárcel.

Lejos de la tesis del instructor de que Cerdán en libertad podría dedicarse a destruir pruebas o a coaccionar testigos, el recurso ante el Constitucional defiende que el imputado ha mantenido un «comportamiento de sujeción y colaboración ejemplar con el procedimiento penal», como demuestra el hecho de que no dudara de «despojarse» de sus «importantes responsabilidades» para « no interferir ni en la vida política del país ni tampoco, evidentemente, respecto a cualquier persona potencialmente implicada en el presente procedimiento».

Agravio comparativo

El recurso de Cerdán también se centra en presunto agravio comparativo con respecto a Ábalos o Koldo, que siguen en libertad, a pesar de «que claramente, y en abstracto, podrían tener una capacidad de influencia mucho mayor« que la del encarcelado, quien ha visto «desvanecerse» su «poder» tras «dejar todas y cada una de las responsabilidades públicas que ostentaba», mientras que José Luis Ábalos sigue siendo diputado.

Otro de los ejes del amparo presentado por Teijelo y Salellas es que se ha enviado a la cárcel a su cliente sin pruebas de las supuestas mordidas a cambio de adjudicación de obra pública. Los abogados afirman que la «tesis» del juez de que Cerdán «y el resto de investigados se habrían enriquecido en base de su supuesta actividad delictiva» no tiene soporte probatorio en la instrucción. «A fecha de hoy no se habrían encontrado los activos económicos», afirma la defensa, que insiste en que sin rastro del dinero no se entiende «una medida cautelar tan gravosa como la prisión provisional».

Los abogados denuncian que, con la actual situación, Cerdán se arriesga a agotar «el período máximo de prisión provisional», «simplemente porque no aparecerán nunca activos económicos ilícitos». «Y en caso de que existiera este patrimonio (todo ello en términos dialécticos ya que negamos la existencia de este), ¿el mantenimiento de la prisión preventiva depende únicamente de la pericia, y de los medios materiales y humanos que disponga la unidad investigadora de la Guardia Civil para descubrirlos?», se quejan los letrados.