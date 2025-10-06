Sánchez requiere ahora a tres autonomías del PP y a Asturias el registro de objetores del aborto

Pedro Sánchez ha encontrado en la posición sobre el aborto un elemento de desgaste del Partido Popular y una manera de resintonizar con el ... electorado feminista distanciado por polémicas como la de la ley del 'solo sí es sí', las pulseras antimaltrato y los comportamientos denigrantes hacia las mujeres destapados en el 'caso Koldo' y está decidido a explotarlo. Este lunes, dio un nuevo paso al enviar un requerimiento a cuatro comunidades para que pongan ya en marcha el registro de personas objetoras al que obliga la ley; aunque no las cuatro están gobernadas por populares. El tirón de orejas también va para Asturias, a cuyo frente está el socialista Adrián Barbón.

En una carta formal -enviada igualmente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; al de Aragón, Jorge Azcón, y a la de Baleares, Marga Prohens- el jefe del Ejecutivo recuerda que, desde 2023, la ley de interrupción voluntaria del embarazo incluye la creación, por parte de las autonomías, de ese registro, al que se refiere como «una herramienta indispensable para poder garantizar que exista un número suficiente de profesionales médicos que aseguren el acceso a este derecho en los hospitales públicos». También hace hincapié en que en diciembre del pasado año el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud estableció un protocolo para darle cumplimiento.

Sánchez constata que ninguna de las comunidades mencionadas ha hecho los deberes y les insta a hacerlo a la mayor «celeridad». En concreto, les concede tres meses antes de poner en marcha «los mecanismos legales oportunos» . En último extremo, el Gobierno podría llegar a aplicar el artículo 155 de la Constitución, pero el requerimiento del presidente no hace alusión explícita a ello aunque advierta: «El Gobierno de España seguirá empleando todos los medios a su alcance para asegurar que las mujeres que quieran ejercer libremente su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo puedan hacerlo en la sanidad pública y con todas las garantías».

El Gobierno está convencido de que este asunto es un revulsivo para el electorado progresista y permite visualizar claramente una de sus principales bazas para hacer frente a la derecha, la de que su llegada al poder supone un riesgo para el ejercicio de derechos que hoy se creen consolidados. El patinazo protagonizado por el alcalde de Madrid, José Luis Rodríguez Almeida, la semana pasada con el supuesto 'síndrome postaborto', ya sirvió a los socialistas para entrar de lleno en el debate con el anuncio de que intentarán blindar constitucionalmente el derecho al aborto -una medida propuesta por Sumar hace más de un año y para la que no hay mayoría parlamentaria- y de que impulsarán una ley que impida la difusión de información falsa «para coaccionar a las mujeres».

Mientras, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, sigue lidiando con la polémica en torno a las pulseras antimaltrato. En una entrevista en RNE, Redondo - reprobada el pasado 24 de septiembre por el Congreso a cuenta de este asunto- aseguró este lunes que aún no dispone de los datos sobre posibles sentencias absolutorias que hayan supuesto excarcelaciones como consecuencia del periodo sin registros que provocó el cambio de contrato de Telefónica a Vodafone, a pesar de que hace diez días que se los solicitó tanto al Consejo General del Poder Judicial como a la Fiscalía, pero alegó que eso es muestra de que «muy numerosas no pueden ser».