LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, este jueves en el Palacio de la Moncloa.

El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, este jueves en el Palacio de la Moncloa. A. Pérez Meca / Europa Press

Sánchez quita hierro a que el canciller Merz no hable de «genocidio» en Gaza en pleno choque con Feijóo

El mandatario alemán da largas a la petición del Gobierno español para que el catalán sea oficial en la UE como exige el acuerdo de investidura con Junts

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Jueves, 18 de septiembre 2025, 22:06

Lo que política exterior es una minucia, puede convertirse en una sima gigantesca cunado se trata de la política nacional. Y más en un clima ... de tensión como el que se vive desde hace meses en el Parlamento español. Apenas un día después de que Pedro Sánchez y todos sus ministros dedicaran la sesión de control al Gobierno en el Congreso a afear al primer partido de la oposición su actitud «equidistante» e incluso su «cobardía» por resistirse a utilizar la palabra «genocidio» para referirse la matanza de civiles en Gaza por parte del Ejército israelí, el jefe del Ejecutivo se mostró este jueves comprensivo con las reticencias del canciller alemán, Friedrich Merz, a seguir su ejemplo y utilizar el término sin miramientos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así serán los nuevos Cines Embajadores de Logroño
  2. 2 Hallado muerto en su vehículo un camionero de Calahorra
  3. 3 Alacid (Vox), amonestado por la Presidencia por insultar a Henar Moreno (IU)
  4. 4 Fallece Luis Fernando Santos del Valle, secretario de Gobierno del TSJR durante doce años
  5. 5 Desmantelado un punto de venta de droga en una vivienda de Villamediana
  6. 6

    Concha Arruga y Adolfo Alonso, nuevos miembros del Consejo Consultivo
  7. 7

    El consejero de Educación defiende la legalidad de la prohibición del velo en el Sagasta
  8. 8

    «Entrenar me ayuda a combatir los síntomas de cansancio, me fortalece»
  9. 9 Musulmanes y alumnos del Sagasta vuelven a mostrar su solidaridad con Eman Akram
  10. 10 El pisado de la uva se traslada al Sagasta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Sánchez quita hierro a que el canciller Merz no hable de «genocidio» en Gaza en pleno choque con Feijóo