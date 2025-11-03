Sánchez comparecerá en la comisión de la dana de las Cortes valencianas el 11 de noviembre

La Mesa de la comisión de investigación sobre la dana del parlamento valenciano ha acordado este lunes citar el próximo 11 de noviembre al ... presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y a la exministra de Transición Ecológica y actual comisaria europea, Teresa Ribera.

Además, está previsto que también haya citación, en el mismo día, para la ministra de Defensa, Margarita Robles; al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. Hasta el momento, las comparecencias que se han producido en la comisión han sido las de carácter técnicos. Esto significa que las citaciones de la próxima semana serían, en caso de producirse, las primeras de cargos políticos.

Unas citaciones que se dan a conocer justo el día en el que Carlos Mazón ha anunciado que dejará su cargo de presidente de la Comunidad Valenciana al tiempo que ha reconocido «errores» durante la gestión de la riada que afectó a la región hace un año.

Tras conocerse esta decisión, desde la oposición la diputada de Compromís Isaura Navarro ha criticado que «las personas convocadas no son de nuevo las víctimas de la dana sino los miembros del Gobierno central». «Y ya veremos si acuden o no», ha añadido Navarro, que ha apuntado que los representantes del Ejecutivo nacional «ya dijeron que no pensaban acudir».

Así, ha censurado que se sigue ante «una comisión de investigación que es una tomadura de pelo» y en la que «no se quiere avanzar». La diputada ha señalado que con Carlos Mazón como presidente de la Generalitat o con él fuera del Consell, esta comisión de Les Corts «es un paripé controlado por el PP y Vox dentro de lo que quieren hacer: burlarse de las víctimas y mantener un relato ficticio lleno de bulos». Además, ha insistido en que «quienes deberían comparecer ya» en la comisión de investigación sobre la dana del Parlamento autonómico «son las víctimas de la dana».

«Es urgente que vuelva la dignidad a las Corts Valencianes y escuchemos la voz de las víctimas. Las víctimas se están desgañitando en las calles, incluso en el funeral --de Estado celebrado la pasada semana en memoria de los fallecidos-- y necesitan hablar» y «ser escuchadas», ha remarcado Navarro.